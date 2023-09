O ano zero

Ao longo dos últimos meses, apesar das polémicas e das demissões no Governo, a estratégia política de todos os intervenientes foi focalizada no imediato, muito à boleia de hiperfenómenos e das indignações fátuas que povoam as redes sociais, uma opção com resultados incipientes, como as sondagens têm mostrado. Como diz Sun Tzu na sua “Arte da Guerra”: “triunfam aqueles que sabem quando lutar e quando esperar”.