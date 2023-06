O caixão da confiança

Dir-me-ão que a política à portuguesa sempre foi assim, fértil em demagogia barata. Respondo a isso com a constatação de que está pior do que nunca, alavancada pela velocidade ruidosa das redes sociais e a degradação da qualidade dos políticos, incapazes de transmitirem confiança. As premissas da polémica à volta dos certificados de aforro são mais um prego no caixão da democracia.