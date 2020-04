Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 13 de abril de 2020 às 23:00

O conforto da emergência

O estado de emergência é justificável do ponto de vista sanitário e confortável no plano político. A imprevisibilidade do inimigo, a covid-19, legitima todos os cuidados, mas também paralisa a oposição, que não se pode afoitar por territórios que possam ser interpretados como uma leviandade.