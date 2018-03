Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 26 de março de 2018 às 23:00

O défice com duas caras O défice mais baixo da história da democracia portuguesa, 0,92% em 2017, ficou em banho¬-maria. O INE, a contragosto, decidiu acolher os argumentos do Eurostat e contabilizou a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos no défice, fazendo-o subir para 3%. O ministro das Finanças,_Mário Centeno, discorda da interpretação feita pelo organismo europeu de estatísticas e o debate teórico irá continuar.