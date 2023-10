O labirinto de Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa está preso no labirinto político que ele próprio criou, transformando-se no Minotauro da mitologia grega. As últimas declarações do Presidente da República, feitas em Bruxelas, revelam isso mesmo, a circunstância de alguém. “O Orçamento está a correr bem, a execução do PRR não tão bem como eu queria”, ajuizou.





...