Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 21 de março de 2018 às 23:00

O Montepio fica no fim José Félix Morgado disse ontem adeus à presidência executiva da caixa económica Montepio, na qual será substituído por Carlos Tavares. O antigo líder da CMVM acumulará as funções de “chairman” com as de presidente executivo, sendo que ao fim de seis meses ficará apenas no primeiro cargo.