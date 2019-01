Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 07 de janeiro de 2019 às 23:00

O Montijo e as Cassandras Não há uma solução perfeita, mas a opção Montijo, sendo exequível, tanto do ponto de vista técnico como do financeiro, deve avançar o mais rapidamente possível. Quanto mais tempo se demorar maior será a receita que várias partes irão perder.