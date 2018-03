Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 20 de março de 2018 às 23:00

O mujimbo à escala global O escritor angolano Pepetela, no livro “A Gloriosa Família”, explica a evolução da palavra mujimbo. Começou por significar notícia, no já muito longínquo século XVII, e acabou identificada como boato. Primeiro, era um passa-palavra entre aldeias. Depois, com as guerras, o mesmo passa-palavra passou a ser usado para disseminar informação falsa e assim obter vantagem sobre os adversários.