O novo rumo de Cavaco

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O antigo primeiro-ministro e ex-presidente da República, Cavaco Silva, voltou à carga. O artigo de opinião que publicou no Expresso, no passado sábado, não poupa ninguém. É particularmente cáustico para o Governo e o PS que acusa de serem responsáveis pelo empobrecimento do país, mas também classifica a oposição como “débil” e diz que há uma subserviência da comunicaç

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...