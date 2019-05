O outro lado das "Panda Bonds"

Esta narrativa do Governo faz todo o sentido e é corroborada pelos analistas, os quais validam a perspetiva de que é sempre positivo diversificar as fontes de financiamento para dispor de alternativas em ocasiões de aperto.

Esta emissão de "Panda Bonds" tem, contudo, um lado político que não deve ser desvalorizado. Antes pelo contrário, merece reflexão. Portugal vai ser o primeiro país da Zona Euro a realizar uma emissão deste género e o terceiro da União Europeia, atrás da Polónia e Hungria. E fá-la a reboque de uma aproximação política e diplomática entre os dois países e também de um poderoso investimento chinês em Portugal em domínios como a banca, a energia, os seguros e a saúde.

Acresce que esta emissão é feita num cenário de recrudescimento da guerra comercial entre Washington e Pequim e também num momento em que o relacionamento entre a União Europeia e a China está na ordem do dia. A Comissão Europeia, em março deste ano, classificou a China como "um rival económico na corrida para a liderança tecnológica e um adversário sistémico que promove modelos alternativos de governação", chamando à atenção para os "riscos de segurança colocados pelo investimento estrangeiro em ativos, tecnologias e infraestruturas de importância crítica".

Neste contexto, a emissão de dívida pública em moeda chinesa encerra uma forte mensagem política, a de que Portugal pretende aprofundar a sua parceria com a China e recusará as imposições coletivas que a Comissão Europeia possa querer introduzir no relacionamento entre os Estados-membros e Pequim.

Este género de emissões são uma peça de um jogo complexo de geoestratégia política, através das quais a China pretende atrair mais países da Zona Euro para a sua esfera e assim reforçar os laços com a Europa, um objetivo ainda mais premente quando a hostilidade com os EUA é crescente. Com a emissão de "Panda Bonds" Portugal aceitou entrar neste jogo.