Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 22 de Setembro de 2020 às 23:00

O plano e a estrada

O plano de recuperação económica proposto por António Costa Silva oferece as bases para se pensar o desenvolvimento do país de forma sustentada. Ninguém nega a relevância da transição digital, todos somos recetivos a melhorias na ferrovia, em especial à alta velocidade, assim como à importância do mar.