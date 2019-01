Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 29 de janeiro de 2019 às 23:00

O plano B da regionalização A descentralização é o plano B da regionalização, uma iniciativa do Governo então liderado por António Guterres a qual chumbada por larga margem num referendo realizado em 1998. A regionalização de então contemplava a criação de oito regiões administrativas e a criação em cada uma delas de dois órgãos de poder, as juntas e as assembleias regionais.