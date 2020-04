Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 19 de abril de 2020 às 23:00

O que fazer com a China

A pandemia da covid-19 eclodiu na China. As autoridades de Wuhan esconderam ou minimizaram o aparecimento do vírus e os seus efeitos. A China deverá ser o primeiro país a recuperar da pandemia, sendo previsível que feche o ano com um crescimento económico incipiente, ligeiramente acima de 1%.