Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 14 de Janeiro de 2021 às 23:00

O realismo pessimista

Estamos num labirinto e com dificuldades em encontrar a saída. A previsibilidade sobre a evolução da pandemia é reduzida e todas as variáveis dependem desta dificuldade. Todavia, existe uma certeza mais do que relativa. A vacina colocou-nos numa trajetória de controlo sanitário da covid-19, mas as maleitas da economia irão prolongar-se no tempo.