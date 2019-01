Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 17 de janeiro de 2019 às 23:00

O Santander foi com o vento A 25 de Setembro do ano passado, o Santander anunciou a nomeação de Andrea Orcel como presidente do banco, um cargo que era ocupado por José Antonio Álvarez, o qual passaria a vice-presidente executivo da instituição. Na altura, o banco espanhol acrescentava que as mudanças na cúpula de gestão se tornariam efetivas no início de 2019.