O suicídio da política

Convencionou-se denominar os partidos de extrema-esquerda e extrema-direita de populistas na medida em que oferecem soluções rápidas para problemas complexos, ou seja, seduzem através de uma impossibilidade.





A estratégia não é nova, mas ganhou cores novas e facilidade de propagação com as redes sociais. É a teoria do fósforo no palheiro em todo o seu esplendor.