O tempo que custa a passar

“A caminhada ainda é longa. Pese embora as reformas na educação, os problemas continuam a ensombrar este setor e o mesmo se passa na Justiça e no sistema de saúde.” Esta avaliação poderia ter sido feita ontem, no Parlamento, pela oposição, durante o debate do Programa do Governo, ou até ser assumida parcialmente pelo próprio Executivo para sublinhar os seus compromissos, mas a verdade é que tem 15 anos.

