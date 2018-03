Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 12 de março de 2018 às 23:00

O último obstáculo Mais do que a liderança renovada do PSD protagonizada por Rui Rio, ou as ambições do CDS/PP verbalizadas por Assunção Cristas, o desafio que se coloca ao Governo por estes dias é lançado por diversas corporações da Função Pública. Os protestos materializam-se nas habituais ameaças de greve, caso o Governo não apresente propostas ou concretize promessas que permitam resolver o problema das progressões na carreira.