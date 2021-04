O valor da emoção

A Superliga Europeia, anunciada por 12 clubes, é a última tentativa para dessacralizar o futebol e colocá-lo, exclusivamente, no campeonato das finanças. O que move estas 12 equipas é a ambição de se constituírem como donos do jogo, e, por esta via, arrecadarem a esmagadora maioria dos proveitos. Por isso, estão dispostos a trocar adeptos fervorosos por meros simpatizantes e alienarem a sua identidade constitutiva em nome de um novo modelo de negócio.