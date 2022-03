Orçamento fora de horas

O modo de ação do Governo no decurso do debate orçamental constituirá uma bússola para o futuro. Será também uma ocasião para escrutinar a garantia dada por António Costa na campanha eleitoral, no decurso de um debate com Rui Tavares. “Uma maioria absoluta não é governar sozinho. Não vou reerguer os muros que derrubei”, afirmou o primeiro-ministro.