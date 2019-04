Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 15 de abril de 2019 às 23:00

PE ante PE Warren Buffett considera que as previsões geralmente dizem mais sobre quem faz a previsão do que da previsão em si. Nesta matéria, Buffett é um especialista de créditos firmados como o atesta o facto de as suas estratégias de investimento terem inúmeros seguidores, valendo-lhe mesmo o epíteto de Oráculo de Omaha.