Prisioneiros do tempo

O século XXI atirou-nos para uma existência pressionada para a velocidade. O aforismo “não guardes para amanhã o que podes fazer hoje”, que ganhou forma com as edições online dos jornais e os canais de informação, tornou-se vertiginoso com a chegada das redes sociais. O mundo tornou-se ainda um lugar mais dicotómico, tendo em consideração que o tempo no Ocidente passou a ser medido ao segundo, em todas as á

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...