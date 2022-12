Recorrências da nação

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Por estes dias, as chuvas em Lisboa trouxeram para o centro do debate questões como a construção em leitos de cheias, a impermeabilização dos solos, a falta de túneis de escoamento e muitas outras.



Como é natural estas inundações fizeram lembrar as cheias de novembro de 1967, as quais provocaram então a morte de 462 pessoas, para sublinhar o que desde então não foi feito na prevenção deste ...