Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 09 de setembro de 2019 às 23:00

Um exame antiespuma

Vivemos num período em que a comunicação instantânea se instalou, refastelada, no sofá do mediatismo. Por estes dias, vale a última frase, o esfíngico "soundbite" que tanto pode ser a garantia do sucesso como o bilhete sem volta para o inferno.