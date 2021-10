Uns querem, outros não

Excetuando o ano de 2015, em que o então Presidente da República, Cavaco Silva, exigiu um acordo por escrito para dar posse a António Costa como primeiro-ministro, a geringonça do PS foi funcionando estes anos todos no registo do bate-boca e à base de acordos conseguidos no limite para viabilizar sucessivos Orçamentos do Estado.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...