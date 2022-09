Vergonha nacional

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Este editorial é uma confissão da incapacidade para encontrar uma justificação plausível para os sucessivos adiamentos de uma decisão relativa à construção de um novo aeroporto de Lisboa. No jornalismo há mais de três décadas, faço parte de um conjunto muito alargado de portugueses que foi conhecendo múltiplas decisões ao longo do tempo, as quais foram sendo procrastinadas por razões

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...