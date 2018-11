André Veríssimo averissimo@negocios.pt 22 de novembro de 2018 às 23:00

21 anos de ADN digital No Negócios há essa bizarria de termos começado como um site antes de chegar ao papel. Foi há 21 anos que nasceu o que hoje chamaríamos uma start-up, o Canal de Negócios, uma semente que cresceu até se tornar no jornal de economia de referência do país.