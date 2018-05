A China e os seus dois mundos

"Trata-se de uma forma de capitalismo em que o Estado actua como agente económico dominante e usa os mercados, sobretudo para obter ganhos políticos", sintetiza Ian Bremmer, cientista político norte-americano.





A perenidade do Estado e a sua natureza autoritária, somadas a uma cartilha de pensamento único, fazem com que a China e o seu governo nunca estejam pressionados pelo tempo rápido da democracia, marcado pela pluralidade da opinião pública e o escrutínio eleitoral. As estratégias são definidas pelo comité central do Partido Comunista chinês e executadas em conformidade. Os seus protagonistas, por exemplo a administração da China Three Gorges (CTG), que agora lançou uma OPA sobre a EDP, são apenas emanações de uma vontade colectiva, isto é, do partido.





No caso português, os planos de Pequim passaram do papel para a prática a 19 de Dezembro de 1999, data em que se consumou a transferência da soberania de Macau para a China. Consolidaram-se em 2003 quando a China criou o Fórum Macau, destinado a juntar os países de língua portuguesa, organização que facilitou a sua expansão para os PALOP, e tornaram-se mais ambiciosos fruto da crise financeira que eclodiu em 2008 e abriu oportunidades para aquisições em Portugal, uma discreta porta que se abriu para a Europa.





A entrada da CTG na EDP fez parte dessa estratégia de afirmação à escala global que a China definiu e executa de forma paciente, sendo que a OPA agora lançada sobre a eléctrica é mais um passo nessa direcção. Antes de mais, travando o putativo ímpeto de vários concorrentes europeus. Depois, exibindo o seu poder financeiro, maquilhando-o com uma vantagem competitiva enorme – a de manter o ADN português da EDP, promessa que espanhóis ou franceses não podem em consciência fazer. A China não se impõe. Vai-se insinuando, até ao exacto momento em que se torna indispensável. Os investimentos na Europa, em África ou na América são partes de um puzzle através do qual a China pretende ressuscitar a sua natureza imperial.





Por estes dias, o capitalismo de Estado revela-se fundamental para atingir este objectivo, embora encerre uma contradição ideológica que um dia Deng Xiaoping desvalorizou com uma daquelas frases que ficam para a história. "Não sei se Marx aprova tudo o que estamos a fazer aqui. Mas vou encontrar­-me com ele no céu e conversaremos a esse respeito."