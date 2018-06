A fractura do Ocidente

O que significa Trump?

Há 9 minutos

Por trás do burlesco associado ao ex-empresário de luta livre e à criança mimada com idade mental inferior a 10 anos - parece haver uma realidade profunda que fez chegar ao poder um tal tipo de indivíduo.



Penso que se poderá tratar de uma reação de defesa de uma parte significativa da população americana que sente a sua relevância a degradar-se e tem sofrido com um aumento preocupante do nível de desigualdade económica nos EUA; estagnação do poder de compra da classe média; redução do grau de crescimento da produtividade ( fator relevante do crescimento do PIB), e, no plano demográfico, eminente perda de maioria da população branca.



É típico na Historia que, quando determinadas faixas da população se sentem inconscientemente ameaçadas, se tornam vulneráveis a políticas populistas, e agarram- se a personagens que se apresentam como Messias, mas cujo desequilíbrio, levam à constatação tardia que terão consubstanciado uma “pior emenda que o soneto”.