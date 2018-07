Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 23 de julho de 2018 às 23:00

A guerra que se diz comercial A guerra que Donald Trump abriu com a União Europeia e a China, entre outros, tem sido apelidada como uma guerra comercial. É verdade que pode ser assim catalogada, porque assume a forma de taxas alfandegárias sobre as importações, mas é também evidente que é muito mais do que isso.