Manuel Esteves mesteves@negocios.pt 11 de julho de 2019 às 23:00

A lição dos Açores ao Continente

No Continente, a pré-reforma pode dar 100% do salário e a sua atribuição depende do superior hierárquico. Nos Açores, o governo regional decidiu fixar critérios objetivos para a aprovação dos pedidos e para definição dos valores para evitar arbitrariedades, o que parece bastante sensato. O Governo da República acha isso desnecessário.