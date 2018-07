Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 22 de julho de 2018 às 23:00

A nova vida dos bancos Os bancos estão a lançar no mercado uma série de contas "light" que são versões diferentes dos pacotes que já existem e se moldam de acordo com as necessidades dos clientes. Como estas contas implicam a oferta de um conjunto de serviços, os bancos acabam por se proteger de uma possível proibição da cobrança de comissão de manutenção.