André Veríssimo 28 de agosto de 2018 às 23:00

Antes com desconto do que sem ele O que o primeiro-ministro julgou ser uma medida popular revelou-se afinal mais uma frente de contestação. A redução do IRS para os emigrantes que regressem ao país desagradou à oposição, aos parceiros da esquerda, a quem vê nela uma discriminação inaceitável e até aos próprios visados pela medida. Teve de vir o Presidente dar uma mãozinha, aplaudindo-a.