Nuno Carregueiro nc@negocios.pt 13 de setembro de 2018 às 23:00

Aquela segunda-feira Os desenvolvimentos dos dias anteriores já apontavam para um início de semana agitado. A banca norte-americana estava em stress. Os rumores apontavam para a necessidade de fusões e aquisições entre as gigantes do sector. A poderosa Wall Street estava em cacos e os banqueiros batiam à porta dos políticos a pedir acesso ao dinheiro do Tesouro dos EUA.