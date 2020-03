Manuel Esteves mesteves@negocios.pt 29 de março de 2020 às 23:00

As regras repugnantes

As regras europeia para a redução da dívida pública estão, na prática, a impedir o governo português de avançar com os apoios necessários para manter as pessoas em casa e salvar o maior número de vidas possíveis. E se não forem mudadas provocarão mais uma vaga de austeridade e vários anos de recessão no país. Em nome de quê?