Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 22 de abril de 2018 às 23:00

As três leis do imobiliário Neste momento, há três leis a funcionar no mercado nacional do imobiliário, a da procura, a da oferta e a da ganância. O fenómeno não é novo (lembra-se da bolha tecnológica?), mas adquire outros contornos devido ao activo em questão, as casas. E também não é um fenómeno à escala nacional.