André Veríssimo averissimo@negocios.pt 25 de setembro de 2018 às 23:00

Banca sem bancos? Pode haver banca sem bancos? Pode, se estivermos a falar dos bancos incumbentes. O governador do Banco de Portugal deixou de forma pungente essa questão quando ontem, na conferência do Negócios sobre a Banca do Futuro, afirmou que não era evidente quem acabarão por ser os protagonistas da intermediação financeira: que entidades vão recolher as poupanças e dar crédito.