André Veríssimo averissimo@negocios.pt 01 de julho de 2018 às 23:00

Bons ventos da banca O fim do financiamento do BCE à Caixa e a emissão do Novo Banco são passos recentes de um processo longo que já passou por aumentos de capital feitos no mercado - caso do BCP - recomposições accionistas - como no BPI - reembolso das injecções do Estado - como fizeram ambos - e regresso aos lucros, como já conseguiram quase todos.