André Veríssimo averissimo@negocios.pt 20 de setembro de 2018 às 23:00

Brilharete de Centeno não pagará a luz O preço da electricidade sobe no mercado e deverá chegar em 2019 à factura. O Bloco de Esquerda quer jogar o trunfo da descida do IVA, mas não deve ter feito as contas... Não há brilharete no défice que lhes valha.