Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 02 de maio de 2018 às 23:00

Danças com os fundos Começou a época de caça aos fundos. Jean¬-Claude Juncker anunciou ontem a proposta da Comissão Europeia para o próximo quadro financeiro plurianual 2021-2027, que eleva ligeiramente o orçamento comunitário para 1,135 biliões de euros, apesar de se tratar do primeiro orçamento que já não contará com o contributo do Reino Unido.