André Veríssimo averissimo@negocios.pt 10 de julho de 2018 às 23:00

Diz que é uma espécie de Brexit A demissão de David Davis, o ministro do Brexit, e de Boris Johnson, ministro dos Negócios Estrangeiros, significa que muito provavelmente vingará uma solução em que o Reino Unido fica com um pé fora e outro dentro da União Europeia. Como projecto político, a saída do Reino Unido pode seduzir uma parte importante do eleitorado, mas do ponto de vista económico tem custos muito elevados.