André Veríssimo averissimo@negocios.pt 02 de outubro de 2018 às 23:00

Então e as empresas? O rol de medidas para o próximo Orçamento do Estado vem sendo apresentado numa espécie de crescendo. E há boas notícias para quase todos: alívio fiscal para as famílias, aumentos para a Função Pública e actualização de pensões. Sobre as empresas, quase nada.