André Veríssimo averissimo@negocios.pt 11 de setembro de 2018 às 23:00

Existo, logo taxo O Bloco de Esquerda quis com o anúncio vago de uma taxa sobre a especulação imobiliária endireitar a espinha do seu discurso político sobre esta matéria, dobrada depois do caso Robles. Saiu-se mal, com o PS e o primeiro-ministro a cortarem a ideia pela raiz, em mais um episódio de tensão com Catarina Martins.