Manuel Esteves mesteves@negocios.pt 28 de junho de 2018 às 23:00

Longe da vista, longe do coração Os líderes europeus preparam-se para criar plataformas de imigrantes do outro lado das fronteiras europeias para "pôr fim à trágica perda de vidas no mar". Mas o problema não está no mar, está na destruição da vida de milhares de homens, mulheres e crianças. No mar ou em terra. A tragédia continua sem fim à vista.