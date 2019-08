André Veríssimo averissimo@negocios.pt 04 de agosto de 2019 às 23:00

Maioria absoluta?

O PS deve ou não ganhar com maioria absoluta? A questão tem feito correr muita tinta, e ainda que as sondagens lhe atribuam uma escassa probabilidade, a possibilidade de ela se vir a concretizar é, neste momento, o maior temor dos restantes partidos, mas em particular do Bloco de Esquerda, que tem feito deste o tema central da pré-campanha.