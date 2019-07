Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 17 de julho de 2019 às 23:00

No meu tempo não era bom

Nos idos da minha pré-adolescência, uma viagem entre Lisboa e Sines, utilizando o transporte público, demorava um dia. O autocarro partia de manhã da Praça de Espanha e chegava ao destino perto do final da tarde. No trajeto pela estrada nacional parávamos em todas as localidades, grandes ou pequenas (o conceito Expresso era inexistente) e a jornada incluía, inclusive, uma paragem em Santiago do Cacém para almoço do motorista.