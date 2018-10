André Veríssimo averissimo@negocios.pt 09 de outubro de 2018 às 23:00

O assalto à ERSE A guerra às rendas da energia começou no Governo anterior, mas foi com este que entrou no modo “blitzkrieg”. Agora prepara-se para juntar ao arsenal a partidarização do regulador. Pode-se até achar justa a causa das rendas excessivas. Mas num Estado de direito não pode valer tudo.