Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 13 de agosto de 2018 às 23:00

O duplo Costa António Costa começou os treinos para as eleições legislativas de 2019. Um dos exercícios já realizado foi uma entrevista de Verão ao Expresso, a qual termina com a seguinte resposta: “Acha que se eu me preocupasse com a comunicação social conseguia estar neste ramo de actividade [risos]?” Não se preocupará, mas usa-a a preceito, em benefício do seu “ramo de actividade”.