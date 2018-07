O fim da clandestinidade

Trabalhar para a Uber ou um serviço similar era como consumir drogas leves – ilegal, mas ninguém ia preso. Havia, no entanto, uma insegurança, que se estendia aos clientes. Esse tempo está, felizmente, a chegar ao fim. Foi um processo longo e difícil. A primeira proposta legislativa do Governo data do final de 2016.

Em Março de 2017, a Assembleia da República aprovou a descida do diploma para discussão na especialidade, onde ficou a marinar durante o resto do ano. O processo avançou depois de PSD e PS consensualizarem um texto, aprovado em Março, mas que Marcelo Rebelo de Sousa vetou. Amanhã é votada a versão final, alterada para reflectir as preocupações do Presidente.





Demorou mais de ano e meio – um tempo incompreensível –, mas o processo está agora muito perto de ficar fechado. As plataformas electrónicas de transporte de passageiros, como a Uber, a Cabify ou a Taxify, vão finalmente deixar de ser uma actividade pária a actuar numa zona cinzenta, num embaraço para o Estado.

O "ride-hailing service" é uma das soluções da economia da partilha que estão a revolucionar a mobilidade e prometem melhorá-la no futuro, substituindo a posse de carro próprio. As outras são o "carsharing" e o "bikesharing". Ter um enquadramento legal que as enquadre é fundamental para o seu desenvolvimento.