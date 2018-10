André Veríssimo averissimo@negocios.pt 11 de outubro de 2018 às 23:00

O fim da obsessão pelo défice E se em vez do défice, as regras orçamentais da União Europeia fossem norteadas pela dívida pública e limites ao crescimento da despesa? A ideia foi vincada por Vítor Gaspar, agora director do Departamento de Assuntos Orçamentais do FMI, numa entrevista esta semana ao Negócios. E é boa.